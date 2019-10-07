Этот контент был опубликован 7 октября 2019 г. 7:44

Нью-Йорк. 7 октября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть колеблются между ростом и снижением на торгах в понедельник на сигналах о потенциальных сложностях в стартующих на этой неделе торговых переговорах США и Китая.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $58,31 за баррель, что на $0,06 (0,1%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов выросла на $0,66 (1,14%), до $58,37 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,01 (0,02%) - до $52,82 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $0,36 (0,69%), до $52,81 за баррель.

Трейдеры возлагали надежды на переговоры Вашингтона и Пекина, возобновляющиеся на этой неделе после длившегося несколько месяцев перерыва. Однако в воскресенье агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что власти КНР существенно сузили круг тем, которые они готовы обсуждать со Штатами. В частности, Пекин не намерен затрагивать тему реформирования промышленной политики или государственных субсидий - два ключевых вопроса, на решении которых настаивает администрация американского президента Дональда Трампа.

По мнению экспертов, Китай получил преимущество в переговорах с США, поскольку Трамп оказался в центре скандала, спровоцировавшего запуск процесса импичмента.

На прошлой неделе Brent подешевела на 4,4%, WTI - на 5,5% на фоне слабых статданных. В пятницу, однако, цены выросли, в том числе, благодаря данным Baker Hughes. Нефтесервисная компания сообщила о снижении числа действующих нефтедобывающих установок в США за прошедшую неделю на 3 единицы - до 710 установок. Количество действующих установок сокращается уже семь недель подряд.

"Макроэкономические факторы нивелируют опасения, связанные с возможным сокращением поставок нефти на мировой рынок, несмотря на напряженность на Ближнем Востоке, - отмечает аналитик AxiTrader Стивен Иннес. - Предстоящие переговоры США и Китая также вносят неразбериху".

пк вч *

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