Этот контент был опубликован 18 декабря 2019 г. 6:35

Нью-Йорк. 18 декабря. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть опускаются в среду на данных Американского института нефти (API) о существенном увеличении запасов нефти в США.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $65,77 за баррель, что на $0,33 (0,5%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы подорожали на $0,76 (1,16%), до $66,1 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,42 (0,69%) - до $60,52 за баррель. К закрытию рынка во вторник цена контракта составила $60,94 за баррель, поднявшись на $0,73 (1,21%) по сравнению с предыдущей сессией.

Цены, как Brent, так и WTI во вторник выросли по итогам четвертой сессии подряд и на закрытие рынка были максимальными с 16 сентября.

Подъему цен способствовал оптимизм трейдеров в отношении промежуточной торговой сделки США-КНР и ее последствий для спроса на нефть.

Тем временем, данные Американского института нефти, обнародованные во вторник, показали, что запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 4,7 млн баррелей, запасы бензина подскочили на 5,6 млн баррелей - максимальными темпами с января.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю будет обнародован министерством энергетики в среду в 18:30 МСК.

По оценкам экспертов, опрошенных S&P Global Platts, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе снизились на 2,5 млн баррелей, запасы бензина - увеличились на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - 600 тыс. баррелей.

Служба энергетической информации

oil@interfax.ru

gas@interfax.ru

utilities@interfax.ru

пк ск бп*

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!