Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 7:55

Токио. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов во вторник перешли к снижению на новостях о том, что Саудовская Аравия продолжает восстанавливать производство, которому был нанесен урон из-за атак беспилотников.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК подешевели на $0,36 (на 0,56%) - до $64,41 за баррель. В понедельник их цена выросла на $0,49 (на 0,76%), составив на закрытие $64,77 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром опускаются на $0,28 (на 0,48%) - до $58,36 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,55 (на 0,95%), закрывшись на отметке $58,64 за баррель.

Саудовская Аравия сумела возобновить работу на основной части нефтяных мощностей, пострадавших в результате нападения дронов.

По словам аналитиков AxiTrader, нефтяной рынок, скорее всего, продолжить следить за ситуацией в королевстве и геополитическими рисками на Ближнем Востоке в целом. Опубликованные в понедельник слабые данные о состоянии промышленности и сферы услуг Европы (индексы PMI) также могут вызвать беспокойство инвесторов относительно объемов спроса на нефть, что может еще больше снизить цены на нефть.

Как сообщалось, в ночь на 14 сентября предприятия компании Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован ряд нефтяных объектов на востоке королевства. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

В среду министерство энергетики США опубликует еженедельный доклад о коммерческих запасах нефти в стране. Согласно среднему прогнозу опрошенных S&P Global Platts экспертов, на прошлой неделе они сократились на 190 тыс. баррелей. Если ожидания оправдаются, сокращение запасов произойдет по итогам пятой недели из последних шести.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) во вторник снизилась на 0,6% - до 463,8 юаня за баррель.

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