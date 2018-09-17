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Этот контент был опубликован 17 сентября 2018 г. 7:21 17.09.2018 - 07:21

Нью-Йорк. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок вяло снижаются в ходе азиатских торгов в понедельник, участники рынка опасаются усиления торговых споров США и Китая и их негативного влияния на спрос, пишет Dow Jones.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром 17 сентября уменьшилась на 8 центов (0,10%) - до $78,01 за баррель.

Октябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 5 центов (0,06%) - до $68,94 за баррель.

В пятницу котировка фьючерса на Brent опустилась на $0,09 (0,1%), до $78,09 за баррель, а WTI на $0,40 (0,6%), до $68,99 за баррель.

По итогам прошлой недели цена WTI увеличилась на 1,8%, Brent - на 1,6%, в ходе торгов на неделе она обновляла максимум с мая.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 7 единиц - до 867.

В числе основных движущих факторов рынка нефти сохраняются разнонаправленные ожидания: сокращение поставок из Ирана и Венесуэлы, увеличение добычи в Саудовской Аравии, России и США, а также риски ослабления спроса по миру в целом, особенно в развивающихся странах.

На прошлой неделе помощник госсекретаря США по вопросам экономики и бизнеса Маниша Сингх заявила, что Вашингтон готов к самым жестким мерам в отношении стран, не соблюдающих санкции США против Ирана, в том числе требование о сокращении закупок нефти до нуля.

Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с Центральным банком Ирана.

На этой неделе трейдеры ждут встречи министерского мониторингового комитета ОПЕК+ в Алжире.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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