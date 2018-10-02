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Этот контент был опубликован 2 октября 2018 г. 17:36 02.10.2018 - 17:36

Нью-Йорк. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов во вторник в ожидании данных об изменении коммерческих запасов топлива в США за неделю, сообщает MarketWatch.

Днем ранее они поднимались до максимальных отметок с 2014 года, свидетельствуют данные FactSet.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 МСК подешевели на $0,16 (0,19%) и торгуются на уровне $84,82 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились на $0,2 (0,27%) - до $75,1 за баррель.

"Следующее движение нефти - это реально про недельные данные о поставках", - отмечает старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Первые данные о запасах будут обнародованы ночью во вторник (неофициальные данные Американского института нефти), официальный отчет министерства энергетики будет обнародован вечером в среду.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают повышения резервов нефти на прошлой неделе на 2,76 млн баррелей. На предыдущей неделе запасы выросли на 1,9 млн баррелей, подъем стал первым за шесть недель.

Как ожидается, резервы бензина сократились на 672 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,83 млн баррелей.

Служба энергетической информации

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