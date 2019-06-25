Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 8:22

Нью-Йорк. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть опускаются во вторник, трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг Ирана, а также взвешивать шансы на продление сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск составляет $64,32 за баррель, что на $0,54 (0,83%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов составила $64,86 за баррель, опустившись на $0,34 (0,52%).

Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,56 (0,97%) - до $57,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,47 (0,82%), до $57,9 за баррель.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против руководителя Исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи, а также пообещал новые санкции, которые коснутся окружения аятоллы.

"Последствия новых мер Вашингтона в отношении Тегерана, вероятно, будут ограниченными для нефтяного рынка, поскольку действующие санкции Штатов фактически полностью свели на нет поставки иранской нефти", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Schneider Electric Робби Фрейзер.

"Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться, и Ормузский пролив остается в центре внимания рынка, поскольку Иран способен, по крайней мере, на некоторое время, спровоцировать перебои в поставках нефти из региона", - цитирует эксперта MarketWatch.

Внимание трейдеров также направлено на предстоящую встречу государств ОПЕК+, намеченную на 1-2 июля.

Министр энергетики России Александр Новак заявил о намерении дождаться результатов встреч руководителей стран "двадцатки", чтобы определится по вопросу продления сделки ОПЕК+ по ограничению добычи нефти на следующие полгода.

"Надо дождаться событий, в том числе встречи руководителей стран G20, посмотрим, какие там будут обсуждаться вопросы, как будет развиваться экономика, ситуация на рынке. И к встрече стран ОПЕК+ будем более четко понимать ситуацию, и будут предлагаться варианты", - заявил глава ведомства Александр Новак журналистам в понедельник.

Служба энергетической информации

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