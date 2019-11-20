Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 7:09

Токио. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе азиатских торгов в среду, удерживаясь вблизи двухнедельных минимумов на фоне признаков увеличения запасов сырья в США, при этом инвесторы продолжают отслеживать новости, связанные с торговыми переговорами США и Китая.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:34 мск составляет $60,72 за баррель, что на $0,19 (0,31%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник цена этих контрактов опустилась на $1,53 (2,45%), до $60,91 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,01 (0,02%) - до $55,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт снизился в цене на $1,84 (3,23%), до $55,21 за баррель.

Накануне из отчета Американского института нефти (American Petroleum Institute, API) стало известно, что товарные запасы нефти в Штатах на минувшей неделе увеличились на 5,95 млн баррелей.

API собирает данные от операторов нефтехранилищ на добровольной основе, и его показатели не всегда соответствуют официальным цифрам. Отчет министерства энергетики США будет опубликован в среду, и опрошенные Bloomberg аналитики прогнозируют, что он укажет на рост запасов на 1,5 млн баррелей.

Давление на котировки во вторник оказали сообщения СМИ о том, что Россия, вероятно, не намерена поддерживать более глубокое ограничение добычи нефти.

ва ко ав

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