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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 8:56 09.06.2018 - 08:56

Нью-Йорк. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Нефть подешевела в пятницу и завершила незначительным снижением третью неделю на фоне сохранения важнейших для рынка факторов: увеличения добычи в США и ожидаемого сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы, а также реакции ОПЕК+ на эти колебания.

Котировка августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась 9 июня на $0,86 (1,1%) - до $76,46 за баррель.

WTI с поставкой в июле на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевела на 21 цент (0,3%) - до $65,74 за баррель.

По итогам недели цена Brent уменьшилась на 0,4%, WTI - на 0,1%.

"Перспективы дальнейшего снижения добычи в Венесуэле и Иране продолжают оказывать поддержку, даже при том, что накапливаются ожидания изменения стратегии Саудовской Аравии и России на предстоящем саммите ОПЕК", - отметил сырьевой аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

Через две недели государства ОПЕК, Россия и ряд других участников соглашения об ограничении нефтедобычи встретятся в Вене для обсуждения вариантов дальнейшего развития событий, включая смягчение действующих ограничений.

Согласно данным S&P Global Platts по итогам опроса среди руководителей нефтяной отрасли, аналитиков и трейдеров, в мае добыча нефти ОПЕК снизилась четвертый месяц подряд - еще на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с предыдущим месяцем, до 31,9 млн б/с, минимума более чем за год.

Участники опроса утверждали, что сокращение вызвано проблемами нефтяного сектора в Нигерии и Венесуэле, которые недостаточно компенсируются повышением добычи в Саудовской Аравии, Ираке и Алжире.

Нефтесервисная компания Baker Hughes в пятницу сообщила об увеличении числа буровых установок, эксплуатируемых в США, впервые за три недели. Количество нефтяных буровых повысилось на единицу - до 862.

Служба энергетической информации

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