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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 8:56 21.09.2018 - 08:56

Нью-Йорк. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Нефтяной рынок стабилизировался в пятницу после падения по итогам предыдущей сессии на фоне призыва американского президента Дональда Трампа к ОПЕК обеспечить снижение цен на нефть.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:30 МСК составляет $78,78 за баррель, что на $0,08 (0,1%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $0,7 (0,88%) - до $78,7 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,05 (0,07%) - до $70,27 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на $0,45 (0,64%) - до $70,32 за баррель.

"Монополия ОПЕК должна сейчас же снизить цены на нефть!", - написал Д.Трамп в Twitter.

"Мы защищаем страны Ближнего Востока, без нас они бы недолго оставались в безопасности, и все же они продолжают стремиться к все более и более высоким ценам на нефть. Мы это запомним!" - говорится в твите американского президента.

Ранее на этой неделе агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что Саудовская Аравия готова допустить подъем цен на нефть, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, пока рынок приспосабливается к последствиям американских санкций в отношении Ирана.

В предстоящие выходные в Алжире пройдет встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Министр нефти Ирана Бижан Зангане не будет принимать в ней участия.

Однако в четверг он заявил, что Тегеран наложит вето на все решения ОПЕК, которые ущемляют интересы Ирана.

Служба энергетической информации

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