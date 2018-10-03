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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 7:43 03.10.2018 - 07:43

Лондон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Нефтяной рынок стабилизировался в среду, инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API) о запасах в США.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 мск подорожали на $0,03 (0,04%) - до $84,83 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена снизилась на $0,18 (0,21%) и составляла на закрытие $84,80 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,01 (0,01%) - до $75,22 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась на $0,07 (0,09%), завершив торги на отметке $75,23 за баррель.

Товарные запасы нефти США на минувшей неделе выросли на 907 тыс. баррелей, стало известно накануне из отчета API.

Официальные статданные министерства энергетики будут обнародованы в среду в 17:30 МСК, и опрошенные Bloomberg аналитики в среднем ожидают, что они укажут на увеличение запасов на 1,5 млн баррелей. Если прогноз экспертов подтвердится, рост запасов станет вторым подряд.

Вместе с тем с начала года нефть подорожала более чем на 20% на опасениях, что увеличения добычи странами ОПЕК и их партнерами не хватит для того, чтобы компенсировать падающую добычу в Венесуэле и сокращение экспорта из Ирана из-за санкций США, которые вступят в силу 4 ноября.

"Нет сомнений в том, что на нефтяном рынке наблюдается повышательный тренд, - говорит старший рыночный стратег по Азиатско-Тихоокеанскому региону в CMC Markets Майкл Маккарти. - Рынок ждет увеличения запасов топлива в США, и если реальные данные неожиданно укажут на их сокращение, это может повысить котировки до нового уровня".

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