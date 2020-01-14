Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 6:49

Нью-Йорк. 14 января. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть не демонстрируют значительных изменений на торгах во вторник, находясь вблизи минимумов шести недель на фоне ослабления напряженности в отношениях между США и Ираном.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:13 мск составляет $64,25 за баррель, что на $0,05 (0,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник фьючерсы уменьшились в цене на $0,78 (1,2%), до $64,20 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,01 (0,02%) - до $58,09 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $58,08 за баррель, опустившись на $0,96 (1,63%) по сравнению с предшествующей сессией.

Поддержку рынку оказывает улучшение торговых отношений США и Китая.

Минфин США в понедельник исключил КНР из списка валютных манипуляторов, что оказало дополнительное благоприятное влияние на настроения участников рынка.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ прибыл в Вашингтон, где планируется подписание первой части торгового соглашения между США и Китаем. Ранее экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил, что страны по-прежнему намерены подписать и обнародовать детали договора в среду.

По данным The Wall Street Journal, представители Вашингтона и Пекина договорились проводить встречи каждые полгода для обсуждения возникающих спорных вопросов, о чем будет объявлено в рамках подписания промежуточного соглашения в среду.

ор мв ав*

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