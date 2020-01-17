Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 6:34

Нью-Йорк. 17 января. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют существенных изменений на торгах в пятницу после уверенного подъема накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 МСК составляет $64,6 за баррель, что на $0,02 (0,03%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы выросли в цене на $0,62 (0,97%), до $64,62 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,01 (0,02%) - до $58,51 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $58,52 за баррель, поднявшись на $0,71 (1,23%) по сравнению с предшествующей сессией.

Поддержку нефтяным котировкам оказали надежды на то, что торговая сделка Вашингтона и Пекина позволит стимулировать рост.

На этой неделе президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

В частности, Китай пообещал увеличить закупку энергоносителей из США на $52 млрд в течение двух лет, однако некоторые участники рынка сомневаются в возможности Пекина выполнить это обязательство.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году на уровне 2,1 млн б/с.

МЭА также подсчитало, что страны ОПЕК в декабре 2019 года добыли 29,44 млн баррелей в сутки по сравнению с 29,62 млн б/с месяцем ранее, исполнив сделку ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи на 181%.

Служба энергетической информации

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