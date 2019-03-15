Этот контент был опубликован 15 марта 2019 г. 6:28

Нью-Йорк. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть стабильны в пятницу после разнонаправленной динамики фьючерсов на Brent и WTI по итогам предыдущей сессии.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск составляет $67,25 за баррель, что на $0,02 (0,03%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В четверг эти контракты снизились в цене на $0,32 (0,47%) - до $67,23 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,01 (0,02%) - до $58,62 за баррель. По итогам торгов в четверг контракт вырос в цене на $0,35 (0,6%) - до $58,61 за баррель.

Как Brent, так и WTI, завершают эту неделю подъемом: Brent подорожала на 2,3%, WTI - на 4,6%.

Негативом для нефтяного рынка в четверг стали сигналы того, что прогресс в торговых переговорах США и Китая застопорился, вызвавшие новый виток опасений ослабления глобального спроса на нефть.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на осведомленные источники, что встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина для подписания соглашения, которое положило бы конец торговой войне между двумя странами, в марте не состоится. Встреча произойдет не ранее апреля, если вообще произойдет, отметил один из источников.

Поддержку WTI оказал отчет министерства энергетики США, опубликованный накануне, который указал на первое с начала года недельное сокращение добычи в США, а также снижение запасов нефти.

ОПЕК, тем временем, призвала участников соглашения о сокращении добычи "продолжать поддерживать стабильность на нефтяном рынке в 2019 году".

В четверг ОПЕК несколько снизила оценку роста спроса на нефть в 2018 и 2019 годах по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад. Так, теперь отмечается, что спрос на нефть в 2018 году вырос на 1,43 млн баррелей в сутки - до 98,72 млн б/с - по сравнению с предыдущей оценкой роста спроса в 1,47 млн б/с. В 2019 году, как ожидается, спрос на нефть вырастет на 1,24 млн б/с и составит 99,96 млн б/с, в то время как ранее этот показатель в целом по году ожидался на уровне 100 млн б/с.

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