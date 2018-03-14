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Этот контент был опубликован 14 марта 2018 г. 7:03 14.03.2018 - 07:03

Нью-Йорк. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Нефть эталонных марок слабо меняется в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают возможные последствия отставки Рекса Тиллерсона для сделки с Ираном.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 МСК в среду опустилась на $0,10 (0,15%) - до $64,54 за баррель. Во вторник контракты подешевели на $0,31 (0,48%) - до $64,64 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,02 (0,03%) - до $60,73 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на $0,65 (1,06%) - до $60,71 за баррель.

Как сообщалось накануне, президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Р.Тиллерсона с должности главы Госдепартамента США. Его сменит директор ЦРУ Майк Помпео, а во главе разведывательного управления США впервые встанет женщина - Джина Хаспел, на данный момент являющаяся заместителем директора ЦРУ.

Аналитики Facts Global Energy и Royal Bank of Canada полагают, что после перестановок вероятность разрыва сделки с Ираном, которая предполагает снятие эмбарго на экспорт нефти в обмен на отказ от ядерного вооружения, увеличилась, что может привести к перебоям с поставками и к скачку цен на топливо.

"Отставка Тиллерсона явно повысила геополитические риски на нефтяном рынке, - говорит аналитик Hyundai Futures Group Уилл Юнь. - Рынок испытывает давление из-за роста нефтедобычи в Штатах, однако перестановки в правительстве Трампа могут привести к повышению котировок".

Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о том, что запасы нефти в США по итогам прошлой недели увеличились на 1,16 млн баррелей.

Официальные данные Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США будут обнародованы в среду, и эксперты ожидают, что они укажут на повышение запасов на 2,5 млн баррелей.

Служба энергетической информации

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