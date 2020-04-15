Этот контент был опубликован 15 апреля 2020 г. 17:32

Нью-Йорк. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть усилили падение на торгах в среду после публикации данных министерства энергетики США, указавших на рост запасов нефти в стране по итогам 12-й недели подряд.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 мск в среду составила $27,25 за баррель, что на $2,35 (7,94%) ниже уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) упали в цене к этому времени на $0,7 (3,48%) - до $19,41 за баррель.

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 10 апреля, подскочили на 19,2 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 10,1 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 12,3 млн б/с.

Резервы бензина в стране за неделю повысились на 4,9 млн баррелей, дистиллятов - на 6,3 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 7,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,8 млн баррелей.

Цена нефти WTI в ходе торгов в среду опускалась до $19,2 за баррель - минимума с 2002 года на фоне прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) о рекордном падении глобального спроса.

Согласно оценкам МЭА, обнародованным в среду, мировой спрос на нефть сократится на рекордные 9,3 млн б/с в 2020 году. В апреле, по оценкам МЭА, глобальный спрос на нефть будет на 29 млн б/с меньше, чем годом ранее, а во втором квартале - на 23,1 млн б/с ниже год к году.

МЭА также ожидает, что мировые запасы нефти в мае превысят объем свободных мощностей нефтехранилищ.

"Нам еще предстоит увидеть, подтолкнет ли продолжающееся падение цен на нефть ОПЕК+ к новому сокращению добычи", - сказал аналитик IG Джошуа Махони.

"Однако, учитывая, что нефтедобывающим странам будет сложно добиться уже согласованного сокращения производства на 9,7 млн б/с, отсутствие возможности для дальнейшего ограничения добычи будет способствовать падению нефтяного рынка в ближайшие месяцы", - цитирует эксперта MarketWatch.

пк фф ав*

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