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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 13:17 15.06.2018 - 13:17

Нью-Йорк. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть усилили падение в ходе торгов в пятницу, инвесторы опасаются бурных споров на встрече участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене на следующей неделе.

При этом контракт на Brent завершает в минусе уже вторую неделю подряд.

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:05 МСК 15 июня опустилась на $0,84 (1,11%) - до $75,10 за баррель.

Стоимость нефти WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) в пятницу уменьшилась на $0,18 (0,27%) - до $66,71 за баррель. Американскую нефть поддерживают новости о самом значительном сокращении товарных запасов топлива с марта текущего года.

С начала недели Brent подешевела на 1,8%, тогда как котировка WTI увеличилась почти на 1,5%. Спред между двумя основными контрактами продолжает сужаться в пятницу.

"Увеличение производства нефти на заседании ОПЕК представляется делом решенным, вопрос лишь в его размерах", - отметил аналитик Commerzbank AG во Франкфурте Карстен Фритш.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих считает неизбежным решение о постепенном наращивании нефтедобычи ОПЕК по итогам заседания 22 июня.

Вместе с тем Венесуэла, Ирак и Иран выступают против такого повышения поставок, опасаясь, что оно приведет к снижению цен, сообщает агентство Bloomberg.

"Рынок очень ждет, что ОПЕК объявит о сохранении ограничений на добычу нефти до конца года, - полагает старший аналитик Danske Bank Йенс Нэрвиг Педерсен. - После того ограничения будут сняты. Сейчас для ОПЕК важно найти хрупкое равновесие и избежать приступа паники на нефтяном рынке, поскольку нормализация начнется быстрее, чем ожидалось".

В четверг Россия и Саудовская Аравия по итогам встречи министров энергетики договорились подготовить двухстороннее соглашение об ответственности за стабильность рынка нефти. Сотрудничество будет строиться на стремлении к сбалансированному рынку, которое поддерживается надежным и достаточным предложением нефти. Стороны будут нести общую ответственность всех сторон за стабильность нефтяного рынка.

Служба энергетической информации

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