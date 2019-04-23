Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 17:36

Нью-Йорк. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Цены на нефть усилили рост на торгах во вторник, WTI превысила уровень в $66,5 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:20 МСК во вторник составила $74,65 за баррель, что на $0,61 (0,82%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,97 (1,48%) - до $66,52 за баррель.

Обе марки торгуются на рекордных отметках с октября прошлого года на опасениях, что решение США не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран может привести к нехватке топлива на мировом рынке.

В понедельник стало известно, что президент США Дональд Трамп не намерен продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая.

Белый дом заявил, что три страны - США, ОАЭ и Саудовская Аравия - "договорились предпринять своевременные действия для того, чтобы убедиться, что мировой спрос на нефть удовлетворяется, поскольку иранская нефть не будет иметь доступ на рынок".

Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти в ответ на ужесточение США антииранских санкций, но не планирует делать каких-либо радикальных шагов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, Эр-Рияд хотел бы дождаться действительного сокращения поставок из Ирана, прежде чем существенно наращивать добычу.

Трейдеры ждут данных о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю, которые будут обнародованы министерством энергетики в среду.

Приближение летнего сезона, который традиционно сопровождается ростом спроса на топливо, может привести к снижению запасов, что поддержит цены на нефть, пишет Dow Jones.

Служба энергетической информации

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