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Этот контент был опубликован 23 октября 2018 г. 17:30 23.10.2018 - 17:30

Нью-Йорк. 23 октября. ИНТЕРФАКС - Нефтяной рынок активно снижается в ходе торгов во вторник на заявлениях представителей Саудовской Аравии о готовности увеличить поставки топлива.

Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:10 мск уменьшилась на $2,16 (2,71%) - до $77,67 за баррель. Котировки опустились ниже $78 за баррель впервые с 18 сентября.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $1,95 (2,81%) - до $67,41 за баррель.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что его страна готова увеличить добычу с текущих 10,7 млн баррелей в сутки до 11 млн б/с. Теоретически, добыча может быть повышена до 12 млн б/с в случае необходимости, отметил министр.

"Обещание саудовского министра увеличить добычу оказывает давление на нефтяной рынок, - говорит аналитик брокерской фирмы PVM Oil Associates Тамаш Варга. - Это выглядит скорее как политическое заявление, и рынок выглядит в целом сбалансированным до конца года".

Кроме того, трейдеры ожидают отчета министерства энергетики США о запасах нефти в стране, который будет обнародован в среду. По оценкам экспертов, товарные резервы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 3 млн баррелей. Если прогноз подтвердится, увеличение станет пятым подряд, чего не наблюдалось с марта 2017 года.

Дополнительным негативным фактором для рынка нефти стало падение основных мировых фондовых индексов. Азиатские индексы во вторник упали более чем на 2%, главные европейские индикаторы теряют более 1%, индексы США демонстрируют снижение на 1,5-2%.

Служба энергетической информации

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