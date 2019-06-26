Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 16:48

Лондон. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Нефтяной рынок ускорил рост в ходе торгов в среду на данных о резком сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:32 МСК подорожали на $1,57 (2,41%) - до $66,62 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднимаются к указанному времени на $1,97 (3,41%) - до $59,80 за баррель.

Котировки находятся на рекордных отметках с 30 мая.

Как стало известно из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе рухнули на 12,79 млн баррелей, рекордными темпами с сентября 2016 года. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о снижении на 7,55 млн баррелей, а опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали уменьшения на 2,8 млн баррелей

Кроме того, запасы бензина в Штатах сократились за минувшую неделю на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей.

На терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, резервы понизились на 1,75 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,1 млн б/с. Импорт нефти упал на 811 тыс. б/с, до 6,66 млн б/с, экспорт вырос на 348 тыс. б/с, до 3,77 млн б/с.

Служба энергетической информации

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