Нью-Йорк. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Цены на рождественские ели в США растут в течение последних нескольких лет, что объясняется, в том числе недостатком рабочей силы и неблагоприятными погодными условиями, которые отрицательно влияют на состоянии деревьев на фермах в Орегоне, Мичигане, Северной Каролине и Миссури.

Средняя цена рождественской елки в прошлом году составила $78, что на $3 (4%) выше уровня 2016 и 2017 года, согласно данным Национальной ассоциации производителей рождественских елей (National Christmas Tree Association).

Тем не менее, американцы в прошлом году потратили на рождественские деревья более $2 млрд и приобрели свыше 32,8 млн елей -на 5 млн больше, чем годом ранее. При этом представитель организации Даг Хандли сказал MarketWatch, что ожидает увидеть аналогичную тенденцию и в текущем году. Если цены вырастут еще на 4%, средняя стоимость новогоднего символа слегка превысит $81.

Между тем некоторые фермеры в штатах, где деревья пострадали больше всего, предупреждают, что цены могут подскочить на $20-25.

В период экономического кризиса 2008 года объем предложения на рынке рождественских елей был высоким, в то время как потребители начали ограничивать расходы, что привело к переизбытку деревьев и ценам, которые были ниже себестоимости их выращивания.

В результате после 2008 года фермеры начали сажать меньше деревьев - а спустя десять лет это привело к сокращению количества заготовленных к праздникам елок.

Компания Square проанализировала данные о продажах рождественских деревьев, выявив самый лучший и худший момент для их покупки. Самым дорогим днем для приобретения этого главного атрибута праздника был назван киберпонедельник (2 декабря), когда средняя цена елки достигала $84, тогда как дешевле всего она обойдется в канун Рождества, когда средняя цена может упасть до $50.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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