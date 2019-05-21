Этот контент был опубликован 21 мая 2019 г. 9:54

Москва/Париж. 21 мая. ИНТЕРФАКС - В Париже заявляют, что президент РФ Владимир Путин не примет участия в международной церемонии в рамках мероприятий, посвященных очередной годовщине высадке союзных войск в Нормандии во время Второй Мировой войны.

"Президент Путин не будет присутствовать. Международная церемония пройдёт под председательством французского премьер-министра, а не на уровне глав государств", - сообщили "Интерфаксу" в Елисейском дворце.

Так там ответили на вопрос, было ли президенту РФ направлено приглашение на эти мероприятия.

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