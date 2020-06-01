Этот контент был опубликован 1 июня 2020 г. 13:30

Вашингтон. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Мероприятия в память о событиях на пекинской площади Тяньаньмэнь впервые за три десятилетия запрещены в Гонконге, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на организаторов акции.

По их словам, в полиции объяснили эту меру "значительной угрозой" жизням и здоровью участников в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Тем не менее, по их словам, мероприятие состоится в онлайн-режиме.

Агентство напоминает, что церемония в память о событиях на пекинской площади Тяньаньмэнь обычно проходит ежегодно 4 июня в гонконгском Виктория-парке с участием десятков тысяч человек.

В 1989 году китайские власти вынуждены были применить силу для разгона демонстрантов, которые начали выступления в апреле. Площадь Тяньаньмэнь была избрана центром выступлений, на ней были разбит лагерь из палаток, сооружений из картонных ящиков и других подручных средств, в нем обитали объявившие голодовку участники протестов против властей. Жизнь Пекина была полностью парализована.

Когда в город были введены войска, демонстранты стали применяли против солдат и полиции "коктейли Молотова", поджигали бронетехнику, военные автомашины, убивали военнослужащих, которые иногда применяли оружие в ответ на враждебные действия в их адрес.

После ввода войск палаточный лагерь на Тяньаньмэне был ликвидирован, тех участников акции протеста, которым в результате голодовки потребовалась медпомощь, увезли в лечебные учреждения.

1ар ав

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