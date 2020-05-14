Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 17:54

(расширенная версия)

Иерусалим. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Приведение к присяге нового израильского правительства отложено до воскресенья по просьбе премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает в четверг интернет-портал газеты Times of Israel.

"Премьер-министр Нетаньяху попросил лидера "Кахоль-Лаван" Ганца отложить присягу правительства национального единства до воскресенья, чтобы завершить распределение (министерских) портфелей. Ганц положительно отреагировал на просьбу", - говорится в совместном заявлении блоков "Ликуд" Биньямина Нетаньяху и "Кахрль-Лаван" Бени Ганца.

Ранее в четверг сообщалось, что Нетаньяху пока не смог найти посты для семи своих близких союзников, большинство из которых входили в его прежний кабинет.

Кроме того, по данным 12-го канала израильского телевидения, Ганц поначалу отказал премьеру в просьбе отложить церемонию. Более того, Ганц отозвал письмо об уходе с поста спикера Кнессета (парламент Израиля).

Церемония приведения нового правительства к присяге была запланирована на вечер четверга.

В Израиле уже 18 месяцев длится политический кризис. В стране в течение года трижды проходили выборы, и всегда и правые, и левые партии получали в кнессете примерно одинаковое количество мест. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 года ни Ганцу, ни Нетаньяху не удалось сформировать правительство.

После выборов в марте 2020 года Нетаньяху и Ганц провели переговоры по формированию ротационного правительства, которые успешно завершились в конце апреля.

1ви ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции