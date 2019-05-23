Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 18:10

Берлин. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Церемония прощания с экс-чемпионом "Формулы-1" и бизнесменом Ники Лаудой пройдет на следующей неделе в Соборе Святого Стефана в Вене, сообщают европейские СМИ.

Все желающие смогут проститься с легендой "Формулы-1" в среду, 29 мая, с 08:00 до 12:00 по местному времени.

Похороны же состоятся отдельно, присутствовать на них будут только члены семьи спортсмена.

Лауда скончался в возрасте 70 лет в ночь на вторник. Он трижды становился чемпионом "Формулы-1", в 1976 году на трассе Нюрбургринг в Германии он попал в страшную автокатастрофу и получил многочисленные ожоги и повреждения внутренних органов. С середины 1990-х годов Лауда вследствие травм страдал от заболевания почек, донором почки стала для него его жена Биргит Ветцингер. Летом 2018 года экс-автогонщику провели операцию по трансплантации легкого.

В последние годы Лауда занимался бизнесом, в том числе авиаперевозками, с сентября 2012 года он был председателем наблюдательного совета команды "Формулы-1" "Мерседес".

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