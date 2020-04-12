Париж. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Католическая церковь ввиду действующего во Франции из-за коронавируса режима изоляции на празднование Пасхи прибегает к новаторским подходам, сообщает журнал Le Point.
Так у церкви появились возможность исповедоваться через WhatsApp и проводить мессы на ресурсе YouTube.
Изоляция сказалась и на популярности религиозных передач телеканала France 2, аудитория которых росла с начала ограничений и особенно ближе к Пасхе.
В то же время сайт RFI отмечает: "Церкви пусты (...) в это воскресенье, Пасха в пандемической изоляции останется прецедентом в истории церкви".
Миллионы католиков празднуют в этом году Воскресение Христово 12 апреля. Обычно в предшествующую Пасхе субботу во Франции многие активно верующие и случайные прихожане присутствуют на вечерней службе в честь воскресения Иисуса Христа. В последующие дни, включая понедельник, обычно проходили встречи с родственниками и друзьями или выезды к морю и на природу; Пасха к тому же - период весенних школьных каникул.
На этот раз религиозные обряды проводятся в виртуальном пространстве. Что касается прочих проявлений Пасхи, то они сводятся к небольшим семейным застольям и просмотру старых телевизионных программ.
Дороги на курорты Франции в данный момент строго контролируются полицией и жандармерией. Так, по телевидению показали репортаж из Этрета в Нормандии, где за пустующими пляжами наблюдает конная полиция. В репортаже полицейские пожаловались на то, что число людей, нарушающих запреты, все же остается значительным.
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1ов аю аг