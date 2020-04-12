Этот контент был опубликован 12 апреля 2020 г. 16:21

Париж. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Католическая церковь ввиду действующего во Франции из-за коронавируса режима изоляции на празднование Пасхи прибегает к новаторским подходам, сообщает журнал Le Point.

Так у церкви появились возможность исповедоваться через WhatsApp и проводить мессы на ресурсе YouTube.

Изоляция сказалась и на популярности религиозных передач телеканала France 2, аудитория которых росла с начала ограничений и особенно ближе к Пасхе.

В то же время сайт RFI отмечает: "Церкви пусты (...) в это воскресенье, Пасха в пандемической изоляции останется прецедентом в истории церкви".

Миллионы католиков празднуют в этом году Воскресение Христово 12 апреля. Обычно в предшествующую Пасхе субботу во Франции многие активно верующие и случайные прихожане присутствуют на вечерней службе в честь воскресения Иисуса Христа. В последующие дни, включая понедельник, обычно проходили встречи с родственниками и друзьями или выезды к морю и на природу; Пасха к тому же - период весенних школьных каникул.

На этот раз религиозные обряды проводятся в виртуальном пространстве. Что касается прочих проявлений Пасхи, то они сводятся к небольшим семейным застольям и просмотру старых телевизионных программ.

Дороги на курорты Франции в данный момент строго контролируются полицией и жандармерией. Так, по телевидению показали репортаж из Этрета в Нормандии, где за пустующими пляжами наблюдает конная полиция. В репортаже полицейские пожаловались на то, что число людей, нарушающих запреты, все же остается значительным.

Отменены массовые развлечения для детей, и сайт La Depeche публикует для тех, у кого есть при доме сады или газоны, рекомендации, как организовать для собственных детей традиционную охоту за шоколадными яйцами, ограничившись этим пространством.

1ов аю аг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!