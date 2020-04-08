Этот контент был опубликован 8 апреля 2020 г. 19:30

Париж. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Ученые из Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) ведут работу над проектом аппарата искусственной вентиляции легких для больных коронавирусом, сообщили в среду в организации.

Аппарат получил название HEV, над ним работают инженеры и физики из одной из команд, работавших c Большим адронным коллайдером. Аппарат HEV может использоваться для пациентов с легкой формой заболевания или в восстановительной фазе, что позволяет освободить более высокопроизводительные аппараты для самых сложных случаев.

Аппарат сможет работать на батарейках, солнечных батареях и генераторах электричества.

Также в числе реализуемых инициатив - производство 1 тонны дезинфицирующего геля, который организация, базирующаяся в Швейцарии, планирует распространить среди работников местных экстренных служб. Возможности 3D-печати и мастерских в ЦЕРН, чтобы помочь в производстве для дополнения производства защитного оборудования для органов правопорядка в регионе.

Организация также сообщила, что проводит исследования о том, как можно использовать значительные вычислительные мощности ЦЕРН для поиска вакцины от коронавируса.

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