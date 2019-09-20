Этот контент был опубликован 20 сентября 2019 г. 10:54

Иерусалим. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Израильский ЦИК в пятницу опубликовал результаты выборов в парламент после подсчета 99,8% голосов избирателей и продолжает подсчет и проверки на оставшихся 14 участках, пишет The Times of Israel.

На этих 14 участках из работавших более чем 10 тыс. участков по всей стране в день выборов была зафиксирована вызвавшая подозрение у организаторов голосования активность. Сотрудники ЦИК до сих пор ведут проверки.

По данным ЦИК, оппозиционная партия "Кахоль-Лаван" получает 33 места в Кнессете - парламенте страны. Правящая партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху - 31 место. Объединенный арабский список выходит на третье место с 13 местами.

Газета пишет, что левоцентристский блок вместе со списком арабских партий улучшили свои результаты на этих выборах, вместе у них 57 мест. У правых партий - 55 мест.

Поскольку для формирования коалиции большинства необходимо согласие минимум 61 депутата, то, какая из двух сил в Израиле придет к власти, во многом зависит от партии "Наш дом Израиль" бывшего министра обороны Авигдора Либермана. Именно его партия отказалась присоединиться к коалиции Нетаньяху по итогам предыдущих, апрельских, выборов. По итогам подсчетов голосов на данный момент у этой партии восемь мест в Кнессете.

Накануне Нетаньяху заявил о необходимости сформировать правительство национального единства и призвал лидера оппозиции Бенни Ганца, бывшего главу Генштаба ВС, к переговорам по этому вопросу. В свою очередь, Ганц заявил, что именно он должен формировать коалицию и по итогам этого процесса возглавить правительство, поскольку его партия получила большинство на выборах.

Всего в Кнессете 120 мест, срок его полномочий составляет четыре года. После выборов в Кнессет президент Израиля после консультаций с прошедшими в парламент партиями поручает лидеру одной из партий формирование правительства.

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