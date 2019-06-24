Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 10:08

Стамбул. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель ЦИК Турции Сади Гювен в понедельник официально объявил о победе представителя оппозиционного "Союза нации" Экрема Имамоглу на повторных муниципальных выборах в Стамбуле, сообщает "Дейли сабах".

Гювен заявил, что Имамоглу набрал 54,2% голосов, тогда как его конкурент, представитель правящей в стране партии Справедливости и развития Бинали Йылдырым - 44,9%.

По словам председателя ЦИК Турции, явка составила 84,5%.

Голосование состоялось накануне.

Решение о перевыборах было принято ЦИК Турции в ответ на обращение правящей Партии справедливости и развития, потребовавшей пересчета голосов на выборах 31 марта по Стамбулу. Тогда ЦИК аннулировал решение о выдаче удостоверения мэра Стамбула Имамоглу.

Победа оппозиционера в Стамбуле считается знаковым политическим событием, так как в этом городе в течение нескольких десятилетий побеждали сторонники президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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