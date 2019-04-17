Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 17:52

Стамбул. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - В ЦИК Турции признали победу кандидата от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) Экрема Имамоглу на выборах мэра Стамбула, сообщает в среду информагентство "Анадолу".

"Кандидат на пост мэра Стамбула (Э.Имамоглу - ИФ) получил от избирательных органов сертификат (о признании мэром - ИФ)", - отмечает агентство.

Западные СМИ отмечают, что о победе Э.Имамоглу также заявил член парламента от РНП Энгин Алтай.

"Он получил свой мандат (мэра Стамбула - ИФ)", - заявил Э.Алтай.

Между тем, избирком страны формально еще не принял решения по требованию правящей Партии справедливости и развития об оспаривании итогов выборов в Стамбуле и их аннулированию. Сроки вынесения решения пока неизвестны, отмечают издания.

По итогам местных выборов в Турции, которые прошли 31 марта, правящая Партия справедливости и развития потеряла позиции в Анкаре и Стамбуле. Представители партии оспорили итоги выборов в ЦИК, требуя аннулировать результаты в Стамбуле.

Победа оппозиции в Стамбуле, как отмечали наблюдатели, стала тревожным сигналом для сторонников президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые в течение многих лет удерживали за собой пост мэра этого города.

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