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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 19:25 28.09.2018 - 19:25

Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Греции Алексис Ципрас в пятницу заявил, что высоко оценивает соглашение, которое было достигнуто с Македонией в июне этого года.

"Соглашение важно не только для всего региона, но и является моделью для мирного решения разногласий в целом", - сказал А.Ципрас, выступая на сессии Генассамблеи ООН.

По словам греческого премьера, Греция открыта к диалогу со своими соседями и высоко оценивает соглашение, которое "сохраняет достоинство обеих сторон".

Компромиссное Преспанское соглашение о переименовании Бывшей югославской республики Македония в "Республику Северная Македония" достигнуто 17 июня 2018 года македонским премьер-министром Зораном Заевом и его греческим коллегой А.Ципрасом.

Ранее греческую сторону не устраивало название республика Македония, под которым страна была означена в македонской конституции, так как, по ее мнению, оно было слишком созвучно с названием греческой области Македония.

Урегулирование данного вопроса считается принципиально важным для будущего Македонии и ее возможного присоединения к таким объединениям, как ЕС и НАТО.

1тэ ар

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