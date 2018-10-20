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Этот контент был опубликован 20 октября 2018 г. 13:45 20.10.2018 - 13:45

Брюссель. 20 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Греции Алексис Ципрас приветствует итоги голосования парламента Македонии по вопросу о начале процесса переименования страны, передают в субботу западные СМИ.

"Сегодня - исторический и символический день после того, как парламент Скопье принял решение (о начале процесса переименования Македонии - ИФ), которое открывает путь для реализации Преспанского соглашения", - приводят издания слова А.Ципраса.

Ранее за начало процесса переименования Македонии выступили 80 из 120 депутатов македонского парламента. Парламенту предстоит провести еще серию голосований, чтобы завершить данный процесс.

В случае успеха страна получит название Республика Северная Македония. В июне этого года македонские власти заключили Преспанское соглашение с Грецией по поводу такого названия.

По завершению процедуры переименования ее должна одобрить греческая сторона, настаивающая на том, что Македонией должна называться не соседняя страна, а область на севере Греции.

Решение данного спора позволит Скопье претендовать на вступление в такие организации как НАТО и ЕС. До сих пор Афины блокировали подобные попытки.

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