Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 22:44

Нью-Йорк (ООН). 25 июня. ИНТЕРФАКС - Российская сторона признает действия турецких коллег, направленные на сохранение режима прекращения огня в Идлибе, сообщил, выступая во вторник по видеосвязи на заседании СБ ООН, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Алексей Бакин.

"Отмечаем активные усилия наших турецких коллег по поддержанию режима прекращения огня в демилитаризованной зоне Идлиб", - заявил он.

"Действия центра по примирению враждующих сторон и контроль за перемещением беженцев лежат строго в рамках реализации российско-турецкого меморандума о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб и договоренностей, достигнутых в ходе постоянных консультаций с турецкой и иранской сторонами в астанинском формате", - отметил руководитель ЦПВС.

По его словам, "все усилия астанинских гарантов направлены на выполнение резолюции СБ ООН 2254 в интересах возвращения мирной жизни на сирийскую землю".

"Вместе с тем обращаю ваше внимание, что любые договоренности по прекращению боевых действий не могут распространяться на борьбу с террористическими организациями, где бы они не находились", - подчеркнул Бакин.

1ар ад

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