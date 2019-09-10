Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 8:04

*** Телеканал NBC нашел агента в районе Вашингтона, где он проживает под своим именем

Вашингтон. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Американской разведке удалось вывезти из России ценнейшего информатора только со второй попытки, сообщила газета New York Times.

Как ранее передал телеканал CNN, в 2017 году Центральное разведывательное управление США было вынуждено вывезти из России агента, имевшего доступ в Кремль и располагавшего ценной информацией.

Этот агент, чье имя не раскрывается, "считался источником высшего уровня внутри Кремля, высших инфраструктурах национальной безопасности", сообщает телеканал.

По данным источников CNN, "шпион имел доступ к Путину и смог даже предоставлять изображения документов со стола российского лидера". При этом он работал на ЦРУ в течение 10 лет.

Вывод агента был обусловлен опасениями его разоблачения, поскольку Трамп и его окружение слишком открыто и неосторожно обращались с полученной от агента информацией.

Решению о выводе агента из России способствовало также то, что в СМИ появились сообщения о существовании у ЦРУ источника ценной информации, близкого к российскому руководству.

По сведениям New York Times, которое ссылается на информированные источники, предположения о наличии у ЦРУ ценного информатора, близкого к руководству России, появились в СМИ после того, как были обнародованы данные о вмешательстве России в выборный процесс в США в 2016 году и хакерских атаках Москвы на Национальный комитет Демократической партии США.

В связи с опасностью разоблачения после появления этой информации ЦРУ предлагало информатору выехать из России еще в 2016 году, однако тот отказался, сославшись на "семейные обстоятельства", пишет New York Times. Предложение переехать в США он принял только в 2017 году после повторного предложения ЦРУ вывезти его за пределы РФ.

В то же время, телеканал NBC, ссылаясь на свои источники, сообщил, что указанный в сообщениях CNN и New York Times российский шпион открыто проживает в районе Вашингтона под своим именем, но находится под охраной американского правительства.

NBC отметил в своем сообщении, что знает имя этого человека, однако не называет его и скрывает другие детали "по просьбе официальных лиц США, которые говорят, что разглашение такой информации может поставить под угрозу его жизнь".

Телеканал сообщает, что его корреспондент даже нашел дом агента и пытался в него попасть, ему воспрепятствовали некие люди, представившиеся "друзьями" россиянина.

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