ЦСКА сыграет с лондонским "Арсеналом" в четвертьфинале Лиги Европы УЕФА
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Москва/Париж. 16 марта. ИНТЕРФАКС - Лондонский "Арсенал" стал соперником московского ЦСКА в 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.
Жеребьевка турнира данной стадии турнира прошла в швейцарском Ньоне в пятницу.
Остальные пары выглядят следующим образом: "Лейпциг" (Германия) - "Марсель" (Франция), "Атлетико" (Испания) - "Спортинг" (Португалия), "Лацио" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия) .
Первые матчи четвертьфинала пройдут 5 апреля, ответные - 12 апреля. Для ЦСКА первый матч будет выездным, ответный - домашним.
ЦСКА как серебряный призер чемпионата России стартовал в нынешнем сезоне еврокубков с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, после чего пробился на групповую стадию. В своей группе клуб финишировал третьим, что дало ему право продолжить участие в еврокубках в 1/16 финала ЛЕ. Здесь он по сумме двух встреч победил сербскую "Црвену Звезду", а в 1/8 финала - французскую команду "Лион".
ЦСКА - единственный оставшийся представитель России в еврокубках. Накануне, после матчей 1/8 финала Лигу Европы покинули московский "Локомотив" и петербургский "Зенит", на предыдущей стадии завершил свое выступление столичный "Спартак". А ФК "Краснодар" не смог преодолеть квалификационный раунд Лиги Европы, лишившись возможности выступить на групповом этапе.
Финал Лиги Европы пройдет 16 мая в Лионе.
Вн де
Интерфакс