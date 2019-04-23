Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 1:20

Гонконг. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Северокорейский лидер Ким Чен Ын выехал в Россию на рассвете в среду в сопровождении высокопоставленных чиновников КНДР, сообщает ЦТАК.

Среди сопровождающих Ким Чен Ына названы Ким Пхен Хэ и О Су Ен, члены Политбюро и заместители председателя Центрального комитета Трудовой партии Кореи, министр иностранных дел Ли Ен Хо, начальник генштаба Корейской народной армии Ли Ён Гиль, первый заместитель главы МИД Цой Сон Хи и другие официальные лица из ЦК партии и Госсовета КНДР.

Провожали северокорейского лидера в поездку председатель Президиума Верховного Народного Собрания КНДР Цой Рен Хэ и председатель совета министров КНДР Пак Пон Джу, а также другие руководители партийных, правительственных и вооруженных сил.

Как следует из сообщения, руководство партии, правительства и вооруженных сил от всего сердца пожелало Ким Чен Ыну благополучной зарубежной поездки.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в среду, 24 апреля, прибудет во Владивосток, где 25 апреля пройдет его встреча с президентом России Владимиром Путиным.

Как ожидается, Ким Чен Ын примерно 10:00 (03:00 мск) пересечет российскую границу на своем бронепоезде в районе железнодорожной станции Хасан на юге Приморья.

Здесь он сделает небольшую остановку, чтобы посетить "домик Ким Ир Сена" - дом российско-корейской дружбы, который появился там в 1986 году перед поездкой Ким Ир Сена в СССР. Позднее этот домик также посещал прежний глава КНДР Ким Чен Ир во время своей поездки в Россию в 2002 году.

Далее бронепоезд с Ким Чен Ыном проследует во Владивосток.

1вз тг

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