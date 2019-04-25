Этот контент был опубликован 25 апреля 2019 г. 3:52

Гонконг. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл во Владивосток в среду, сообщает в четверг ЦТАК.

"В 18 часов по местному времени спецпоезд с уважаемым высшим руководителем прибыл на железнодорожный вокзал Владивостока", - написало северокорейское агентство.

Ким Чен Ына на железнодорожном вокзале Владивостока встретили министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и чрезвычайный и полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

"Как только уважаемый высший руководитель вышел на площадь перед вокзалом, начальник почетного караула сухопутных войск, ВМС и ВВС Вооруженных сил РФ подошел к нему с рапортом о приеме", - пишет ЦТАК.

В честь приезда высокого гостя были исполнены гимны КНДР и России и прошел церемониальный марш почетного караула сухопутных войск, ВМС и ВВС.

Верховный лидер обменялся приветствиями с российскими чиновниками и направился к месту проживания, отмечает агентство.

ЦТАК также рассказал о встрече Ким Чен Ына на железнодорожной станции Хасан, где северокорейский лидер сделал остановку перед приездом во Владивосток.

"На станции Хасан уважаемого высшего руководителя тепло встретили министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и другие кадры центра и периферии, которые приехали в Хасан, чтобы сопровождать его. Также на станции его встретили чрезвычайный и полномочный посол КНДР в РФ Ким Хён Чжун и генеральный консул КНДР во Владивостоке Чжо Сок Чхор", - отмечает агентство.

Согласно сообщению, российские чиновники, приехавшие на встречу, заявили, что президент Владимир Путин, уделяя особое внимание нынешнему визиту Ким Чен Ына, направил их на пограничную станцию. Они горячо приветствовали лидера КНДР.

"Уважаемый высший руководитель выразил благодарность за это и провел теплую беседу с ними", - отмечает агентство.

Русские девушки по традиции преподнесли хлеб, соль и цветы Ким Чен Ыну, добавляет ЦТАК.

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