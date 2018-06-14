ЦТ КНДР показало отчет о встрече Трампа и Ким Чен Ына
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Гонконг. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Центральное телевидение КНДР в четверг показало 40-минутную передачу, посвященную переговорам северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре, состоявшимся 12 июня.
В нее были включены материалы со встречи Д.Трампаа и Ким Чен Ына - видеосъемка их пресс-конференции, кадры с их совместного обеда, а также момент, когда американский президент показывает Ким Чен Ыну свой бронированный лимузин по прозвищу "Зверь".
В передаче также рассказывается "как тепло и уважительно" приняли Ким Чен Ына в Сингапуре.
"Сингапур, очень красивый и развитый город, стал еще более известен благодаря главной встрече столетия... Улицы были заполнены доброжелателями, выражавшими почтение Ким Чен Ыну, приехавшему решать вопросы мировой политики со своей неординарной политической хваткой", - комментирует кадры со встречи двух лидеров закадровый голос.
В передаче подчеркивается, что северокорейского лидера "тепло встречали, где бы он ни появился".
12 июня в Сингапуре состоялась встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Д.Трамп заявил о "большом прогрессе" по итогам встречи, добавив, что она прошла "лучше, чем кто-либо мог предположить". Позже он подчеркивал, что "КНДР больше не несет ядерную угрозу".
Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал саммит прелюдией к миру и в то же время предположил, что многие воспримут ее как "своего рода фантазию из научно-фантастического фильма".
1бф ар
Интерфакс