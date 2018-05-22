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Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 20:54 22.05.2018 - 20:54

*** Он также извинился за утечку данных пользователей

Брюссель. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Глава компании Facebook Марк Цукерберг заявил Европарламенту, что в компании очень серьезно относятся к проблеме вмешательства в электоральные процессы при помощи сервисов компании.

"Это один из наших главных приоритетов: убедиться, что мы предотвратили чьи-либо попытки вмешательства в выборы, как пытались россияне в 2016 году", - сказал он, выступая в Европарламенте.

В то же время М.Цукерберг отметил, что в компании очень серьезно относятся к проблеме политической ангажированности, что Facebook не хотят чинить препятствий для людей с разными взглядами.

"Я думаю, это очень важный вопрос. Мы привержены тому, чтобы быть платформой для всех идей. Это означает, что мы хотим сделать так, чтобы каждый - от всего политического спектра - мог прийти на наши сервисы", - заявил он.

Он заверил парламентариев, что в Facebook "не хотят принимать решений на тему того, какой контент дозволителен", и отдавать предпочтения клиентам с теми или иными политическими взглядами.

Кроме того, М.Цукерберг извинился перед депутатами Европейского парламента за утечку персональных данных пользователей социальной сети.

"Мы не имели достаточно широкого представления о нашей ответственности. Это была ошибка, и я сожалею об этом", - сказал М.Цукерберг.

Глава Facebook отметил, что "некоторое регулирование важно и неизбежно".

При этом глава Facebook упомянул "фейковые новости, иностранное вмешательство в выборы и злоупотребление информацией пользователей со стороны компаний".

Европейский парламент пригласил М.Цукерберга на слушания, посвященные утечке персональных данных пользователей Facebook.

Данные примерно 87 млн пользователей Facebook, из которых 2,7 млн были из ЕС, без их разрешения перешли к аналитической компании Cambridge Analytica.

В марте стало известно, что Cambridge Analytica через свое приложение в Facebook собирала данные пользователей. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Представители фирмы отрицают свою вину и указывают, что компания занималась "деятельностью, которая является не просто законной, а широко признанной в качестве обычной составляющей онлайн-рекламы в политической и коммерческой сферах".

кю аю ар об

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