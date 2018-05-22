Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 21:26 22.05.2018 - 21:26

*** Он заверил, что больше не допустит какого-либо вмешательства в выборы

Брюссель. 22 мая. ИНТЕРФАКС - В последние годы администрация Facebook не смогла помешать возникнуть ситуации с вредоносным влиянием, признал президент компании Марк Цукерберг, выступая на встрече с председателями европарламентских фракций и главой Европарламента Антонио Таяни.

Встречу транслировала телеслужба ЕС.

"Мы не проявили ответственности. Это ошибка. Я о ней сожалею. И я извиняюсь за нее. Понадобится время, чтобы внести все необходимые изменения, Но я хочу сменить тактику и сделать значительные инвестиции в то, чтобы люди имели гарантированную безопасность (своих данных - ИФ)", - сказал М.Цукерберг, выступая перед европейскими парламентариями во вторник вечером в Брюсселе.

Он пообещал удвоить персонал компании, отвечающий за безопасность, доведя число соответствующих специалистов до 20 тыс. до конца текущего года.

"Мы также инвестируем в другие сектора, и эти инвестиции в области безопасности будут иметь значительные последствия для нашей прибыли. Но чтобы было ясно: безопасность людей всегда будет для нас важнее увеличения наших прибылей", - подчеркнул президент Facebook.

Кроме того, по словам М.Цукерберга, его приоритетом всегда была "социальная миссия", заключавшаяся в том, чтобы соединять людей и сближать их. В планах компании нанять десятки тысяч человек до конца 2018 года в 12 городах Европы. Сегодня, привел он сравнение, их только 7 тыс.

М.Цукерберг сообщил, что компания исследует "все приложения, имеющие доступ к большому количеству информации граждан". Если имеются обеспокоенности, приложения приостанавливаются, а когда ясно, что данные используются неподобающим образом, Facebook закрывает эти приложения.

"Тысячи приложений были проверены, и среди них мы приостановили более двухсот", - сказал президент Facebook.

Компания работает над тем, чтобы дать возможность пользователям контролировать свои данные. "Например, с новым механизмом поиска вы можете удалить вашу историю и куки", - пояснил М.Цукерберг.

Facebook, отметил его глава, внедрила систему, позволяющую выявлять фальшивые аккаунты как средство распространения ложных новостей уже в момент, когда они только создаются. По его данным, лишь в первом квартале 2018 года были удалены 180 млн фальшивых аккаунтов, и значительное большинство из них несколько минут спустя после регистрации.

Он считает, что число таких аккаунтов меньше 10%, но компания продолжает улучшать свой инструментарий, чтобы выявлять их как можно скорее.

М.Цукерберг специально остановился на вопросе безопасности проведения выборов, который особенно беспокоил его европейских собеседников. Он отметил, что в ближайшее время во многих местах в мире пройдут выборы. В Европе, в частности, будут выборы в Европейский парламент, но также ожидаются выборы разных уровней на других континентах.

"В 2016 году мы очень медленно действовали по выявлению вмешательства России в нашу платформу, что повлияло на американские выборы", - сказал глава компании. Он добавил, что Facebook не была "достаточно подготовлена и готова к спланированной кампании дезинформации, каковую мы затем обнаружили".

По его заверению, с тех пор были сделаны значительные инвестиции, "чтобы защитить честный характер избирательных процессов, создав препятствия такому типу атак на платформу Facebook".

"Я убежден, что мы добьемся наших целей, так как мы очень хорошо поработали во время нескольких выборов после 2016 года", - заявил М.Цукерберг.

Отвечая на вопросы участников встречи, он заверил, что недопущение вмешательства в выборы - один из приоритетов Facebook.

"Мы, действительно, будем следить за тем, чтобы не допустить какого-либо вмешательства в выборы, как это смогли сделать русские во время американских президентских выборов в 2016 году", - пообещал М.Цукерберг.

ов ад

Neuer Inhalt Horizontal Line