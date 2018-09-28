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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 16:10 28.09.2018 - 16:10

Гонконг. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - На индонезийский город Палу после землетрясения магнитудой 7.7 обрушилось цунами, сообщили в пятницу СМИ со ссылкой на агентство по борьбе с последствиями стихийных бедствий Индонезии.

"В Палу произошло цунами", - сказал представитель агентства, добавив, что в городе, расположенном примерно в 80 км от эпицентра землетрясения проживают около 350 тыс. человек.

Власти призывают людей сохранять бдительность в связи с серией эхо-толчков.

"Мы советуем людям оставаться в безопасных зонах, держаться подальше от поврежденных строений", - отмечают в агентстве.

В центральном офисе агентства добавили, что им не удается связаться с представителями властей в зоне бедствия.

Информации о возможном числе жертв пока нет.

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