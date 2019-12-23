Стамбул. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили по телефону обстановку в Ливии и в сирийской провинции Идлиб, сообщает газета "Дейли сабах".

В сообщении отмечается, что министры обменялись мнениями по развитию событий в Ливии и Сирии. Других подробностей не приводится.

1во ав

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