Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 16:08

Стамбул. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили по телефону обстановку в Ливии и в сирийской провинции Идлиб, сообщает газета "Дейли сабах".

В сообщении отмечается, что министры обменялись мнениями по развитию событий в Ливии и Сирии. Других подробностей не приводится.

1во ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!