Стамбул. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Главы МИД Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили по телефону обстановку в Ливии и в сирийской провинции Идлиб, сообщает газета "Дейли сабах".
В сообщении отмечается, что министры обменялись мнениями по развитию событий в Ливии и Сирии. Других подробностей не приводится.
1во ав
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