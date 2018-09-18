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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 18:33 18.09.2018 - 18:33

Стамбул. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора обсудили договоренности между Россией и Турцией по демилитаризованной зоне в сирийском Идлибе, сообщает во вторник агентство "Анадолу" со ссылкой на дипломатические источники.

"Чавушоглу и Помпео обсудили договоренность между Турцией и Россией об установлении демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб", - сообщает агентство.

Накануне в Сочи лидеры России и Турции на фоне подготовки военной операции в регионе достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.

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