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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 12:17 17.10.2018 - 12:17

(тех.повтор с уточнением в 3-м абзаце)

Стамбул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду на то, что турецкой полиции, у которой накануне не получилось осмотреть резиденцию консула Саудовской Аравии в Стамбуле в рамках расследования исчезновения саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, удастся все-таки попасть в резиденцию в среду.

"Осмотра резиденции генконсула во вторник не было из-за заявлений о присутствии (на территории резиденции - ИФ) семьи генконсула, но группа (следователей - ИФ) надеется попасть туда сегодня", - приводит слова министра турецкое издание "Йени шафак".

М.Чавушоглу также рассказал о встрече президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и госсекретаря США Майка Помпео, которая состоялась в среду в Анкаре. По словам М.Чавушоглу, стороны согласились, что необходимо избавить повестку двусторонних отношений от проблемы ограничительных мер США против Турции.

Кроме этого, по словам министра, Р.Эрдоган объяснил М.Помпео, что если США не смогут избавить район сирийского Манбиджа, где проходит совместное патрулирование турецких и американских военных, от присутствия террористов, то Турция сама выполнит эту задачу.

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Согласно информации с камер наблюдения, Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой властей Саудовской Аравии, не покидал здание генконсульства в Стамбуле.

В связи с его исчезновением было инициировано расследование, которое турецкие правоохранители проводят совместно с саудовской стороной.

Накануне турецкие СМИ сообщали, что генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль-Утейби покинул Турцию.

1аю ар

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