Этот контент был опубликован 29 марта 2019 г. 11:19

Стамбул. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США нарушают международное право, рассматривая законопроект о запрете на передачу Анкаре истребителей F-35 в связи с приобретением Турцией российских систем ПВО С-400.

"Тот факт, что третья страна выступает против соглашения между двумя государствами, принципиально противоречит международному праву. Мировое сообщество должно увидеть, что подобные безосновательные капризы не имеют никакого смысла", - приводит Анатолийское агентство новостей слова М.Чавушоглу.

Он вновь заверил, что турецкая сторона не намерена передавать технологии, связанные с F-35 "третьей стране".

"Анкара привержена этому соглашению, и не может быть речи о том, что Турция передаст полученные технологии третьей стране. Турция закупает их в собственных интересах", - сказал глава турецкой дипломатии.

Ранее издание The Hill сообщило, что группа американских конгрессменов внесла на рассмотрение Сената законопроект, предусматривающий запрет на поставки истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции, если эта страна не откажется от поставок из РФ систем ПВО С-400.

В нем говорится, что перед поставкой F-35 Турции администрация США должна подтвердить, что Анкара отказалась от поставок С-400.

США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

1кю ар де

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