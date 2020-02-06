Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 10:07

Стамбул. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Российская делегация посетит Турцию, чтобы обсудить атаку на турецких военных в Идлибе, после этого при необходимости может пройти встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, сообщают турецкие СМИ.

"Мы ожидаем делегацию из России (чтобы обсудить ситуацию в Идлибе - ИФ), лидеры также могут встретиться, если в этом будет необходимость", - приводит газета Daily Sabah слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

Глава МИД Турции в настоящее время находится с визитом в Баку.

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