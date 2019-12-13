Чавушоглу обсудил с Лавровым ситуацию в ближневосточном регионе и двусторонние отношения - СМИ
Стамбул. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава МИД России Сергей Лавров в пятницу провели переговоры по телефону, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на источник.
По его данным, дипломаты обсудили вопросы двусторонних отношений России и Турции, а также ситуацию в ближневосточном регионе.
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