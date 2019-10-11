Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 11:33

Стамбул. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в пятницу заявил, что союзники по НАТО должны проявить солидарность с Анкарой в вопросе, касающемся обеспечения безопасности турецких границ.

"Мы будем продолжать предпринимать действия для обеспечения безопасности нашей собственной страны, а также для безопасности наших союзников (по НАТО - ИФ)", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Однако он напомнил, что один из принципов альянса основан на коллективной безопасности.

"И мы ожидаем, что наши союзники продемонстрируют солидарность. Недостаточно говорить, что "мы понимаем законную обеспокоенность Турции". Мы (Турция - ИФ) хотим видеть явное проявление этого", - добавил глава МИД Турции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала, и Анкара решила действовать самостоятельно.

1вл аю

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