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Этот контент был опубликован 16 октября 2018 г. 16:31 16.10.2018 - 16:31

Стамбул. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Допросы людей не должны проводиться в консульствах, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя информацию СМИ о том, что журналиста Джамаля Хашкаджи могли допрашивать в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

"Консульство - это не место для проведения допросов. Допросы должны проходить в судах и (совершаться - ИФ) судебными властями", - приводит слова М.Чавушоглу во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

Он отметил, что Саудовская Аравия не делала никаких признаний относительно причастности к исчезновению Дж.Хашкаджи. Также М.Чавушоглу ответил, что в Анкаре не получали информацию о том, что журналист мог скончаться после допроса в консульстве.

"Мы такой информации не получали", - заявил он.

Кроме того, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что "если эти предполагаемые серьезные действия получат подтверждения, то это повлечет за собой последствия". Он отметил, что Франция и другие страны настаивают на "максимальной ясности того, что произошло".

Ранее агентство со ссылкой на источник сообщило, что полиция Турции обнаружила улики, указывающие на то, что саудовского журналиста Дж.Хашкаджи убили в саудовском генконсульстве. Источник не стал пояснять агентству, о каких именно уликах идет речь.

Накануне американские СМИ сообщили, что в Эр-Рияде готовятся признать, что журналист был убит в саудовском консульстве в Стамбуле. При этом ответственность за гибель журналиста будет возложена на агентов саудовских спецслужб, не получивших разрешение властей на проведение данной операции, и что его смерть наступила "из-за того, что допрос пошел не по плану".

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Согласно информации с камер наблюдения, Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой властей Саудовской Аравии, не покидал здание генконсульства в Стамбуле.

В связи с его исчезновением было инициировано расследование, которое турецкие правоохранители проводят совместно с саудовской стороной.

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