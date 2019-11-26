Этот контент был опубликован 26 ноября 2019 г. 14:38

Стамбул. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Предложение Турции об учреждении американо-турецкой рабочей группы для обсуждения беспокоящих Вашингтон технических вопросов, связанных с системами ПВО С-400, все еще в силе, заявил во вторник глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Предложение Анкары Вашингтону создать рабочую группу по изучению технических аспектов комплексов С-400 остается в силе. В состав этой группы могут войти и специалисты НАТО. Но для этого в первую очередь нужна поддержка идеи со стороны США. Именно специалисты должны принимать решение (о том, является ли использование С-400 в Турции угрозой для НАТО - ИФ)", - заявил Чавушоглу, слова которого приводит агентство "Анадолу".

Чавушоглу заметил, что Турция приобрела С-400 так как нуждается в средствах ПВО.

"США, Нидерланды и Германия еще в 2013 году отозвали батареи Patriot из Турции. Испанцы несколько затянули процесс размещения. На данный момент на турецкой территории остается лишь одна батарея ПВО", - отметил Чавушоглу.

В середине ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил американской стороне сформировать рабочую группу по С-400 с участием министров обороны и советников.

В ноябре президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с Эрдоганом выразил надежду на решение проблемы, связанной с покупкой Анкарой С-400. Трамп подчеркнул, что покупка Турцией современного российского вооружения, такого как С-400, "является проблемой для нас". При этом он назвал Анкару важным союзником США и ключевым членом НАТО.

США считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. В итоге после того, как Анкара объявила о закупке С-400 у России, США исключили Турцию из программы создания F-35.

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