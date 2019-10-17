Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 20:23

Стамбул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Анкара осведомлена о вводе сирийских войск в ряд регионов на северо-востоке Сирии, заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Режим (Дамаск) вошел в ряд регионов, в том числе в Манбидж, Айн эль-Араб и Кобани", - сказал он.

"Анкара обсудит этот вопрос с российской стороной", - добавил Чавушоглу.

1ар ав

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