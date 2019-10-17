Стамбул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Анкара осведомлена о вводе сирийских войск в ряд регионов на северо-востоке Сирии, заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Режим (Дамаск) вошел в ряд регионов, в том числе в Манбидж, Айн эль-Араб и Кобани", - сказал он.
"Анкара обсудит этот вопрос с российской стороной", - добавил Чавушоглу.
1ар ав
Neuer Inhalt
Horizontal Line
Teaser Instagram
Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!
subscription form
Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта